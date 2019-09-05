На курском свинокомплексе из-за АЧС ликвидировали поголовье
На пострадавшем от африканской чумы свиней свинокомплексе полностью ликвидировали поголовье. Сейчас сотрудники занимаются мойкой и дезинфекцией объекта, которая продлится месяц.
После этого специалисты управления ветеринарии Курской области возьмут пробы и проведут качественную экспертизу проведенных мероприятий. Далее свинокомплекс будет еще месяц находиться в карантине, после чего статус карантинного объекта будет снят, как и первая и вторая угрожаемые зоны вокруг объекта. Предприятие возобновит свою работу не ранее, чем через полгода.
Свинокомплекс пока остается в первой 15-километровой зоне потенциальной опасности. Часть его сотрудников отправили в отпуск, часть занимается санобработкой объекта, остальные - на карантине с последующим трудоустройством на других свинокомплексах.
ИСТОЧНИК KP.RU