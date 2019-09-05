2019-09-05T09:27:50+03:00
Спорт

В Курске открылся спортивно-патриотический центр

На его базе будет развиваться новое движение «Юная Гвардия»
Яна ШЕЛЕСТ
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Центр «Витязь» стал первым в Курской области и четырнадцатым в РоссииЦентр «Витязь» стал первым в Курской области и четырнадцатым в России
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В Курске на базе школы № 60 открылся центр спортивно-патриотического воспитания «Витязь». В мероприятии приняли участие врио губернатора Роман Старовойт, олимпийский чемпион Александр Поветкин, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, президент Ассоциации «Братство краповых беретов», командир отряда «Витязь» Сергей Лысюк и другие почетные гости.

Центр «Витязь» стал первым в Курской области и четырнадцатым в России. На его базе будет развиваться новое движение «Юная Гвардия», которое объединило военно-патриотические клубы страны.

В центре будут готовить ребят к службе в Росгвардии или спецназе. Их будут учить самообороне, штурмовому альпинизму, стрельбе. Кроме того, в программе знакомство с уставными документами военнослужащих, изучение истории России и основ оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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