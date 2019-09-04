4 Сент. 19:40 2019-09-04T19:40:22+03:00

Новый терминал введут в работу в 2021 году

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В Курске заложили первый камень в строительство нового аэровокзала. Терминал площадью 3 780 квадратных метров появится возле действующего аэропорта.

Старому аэровокзалу уже более 50 лет, оно не может обеспечить надлежащий уровень комфорта и надежности. Новый терминал с пропускной способностью 100 человек в час примет первый рейс в первом квартале 2021 года. Стоимость аэровокзала составит 350 млн рублей. Все средства привлекаются из внебюджетных источников за счет инвестора.

Здание терминала Международного аэропорта «Курск» будет двухэтажным. На первом этаже зона прилета, на втором - вылета. Куряне и гости региона смогут пользоваться теми же услугами, которые представлены в крупных современных аэропортах, начиная с упаковки багажа и заканчивая залами повышенной комфортности. Особое внимание уделят удобству граждан с ограниченными возможностями.

Всего же планируется три этапа преображения воздушной гавани: строительство терминала внутренних воздушных линий и международных линий, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы. Срок реализации инвестиционного проекта – 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU