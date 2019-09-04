В Курском районе утонул человек
ЧП произошло в Ноздрачево
ЧП произошло в НоздрачевоФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
4 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о происшествии на местном пруду в Курском районе у села Ноздрачево. На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой помощи и водолазы.
В результате происшествия есть пострадавший. Привлекалась группировка сил и средств в составе пяти единиц техники, 11 человек, в том числе от МЧС 3 единицы техники, 6 человек.
ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!
ИСТОЧНИК KP.RU