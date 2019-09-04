В курские медучреждения поступили новые кареты скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-04T16:29:23+03:00

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4 сентября главврачам учреждений здравоохранения Курской области вручили ключи от новеньких 26 карет скорой помощи. Автомобили приобрели за счет регионального бюджета. Таким образом, обновился весь медицинский автопарк региона.

Напомним, еще одну партию современных карет скорой помощи передали медицинским учреждениям региона в феврале этого года. 11 автомобилей остались в Курске, остальные заступили на «боевое дежурство» в районах.

Сейчас ежедневно на линии работает сто общепрофильных и специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, из них 44 – в Курске. Также решается вопрос о приобретении специализированного вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU