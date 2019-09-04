2019-09-04T15:00:48+03:00
Экономика

В Курской области собрали 355 тысяч тонн сахарной свеклы

Уборка сладких корнеплодов набирает обороты
Яна ШЕЛЕСТ
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Рекордной урожайности достигли в хозяйстве «Луч» Мантуровского районаРекордной урожайности достигли в хозяйстве «Луч» Мантуровского района
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В Курской области набирает обороты уборка сахарной свеклы. Аграрии уже убрали порядка 7,5 тыс. из 98 тыс. гектаров свекловичных плантаций, или 8% от плана. Темп уборки соответствует прошлогоднему, но урожайность значительно выше - в среднем 481 центнер с гектара против 440 центнеров на 4 сентября прошлого года.

Рекордной урожайности достигли в хозяйстве «Луч» Мантуровского района – 720 центнеров с гектара. На втором месте хозяйства Суджанского района – здесь собирают по 600 центнеров с гектара. Урожайность свекловичных плантаций Медвенского и Горшеченского районов – 550 центнеров с гектара. По 500 центнеров собирают в хозяйствах Глушковского, Курского, Курчатовского, Солнцевского районов. В настоящий момент накопано 355 тыс. тонн корнеплодов.

Также в Курской области идет уборка гречихи, рапса, сои и подсолнечника. Скоро хозяйства приступят к уборке кукурузы на зерно. Начали земледельцы и сев озимых культур, уже посеяно 154 тыс. гектаров, или 32% от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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