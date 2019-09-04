В Курске начался капремонт второй детской поликлиники

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-04T14:47:05+03:00

В лечебном учреждении оборудуют игровую зону для детей и «открытую регистратуру»

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В Курске начался капитальный ремонт детской поликлиники № 2. Он проходит в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Рабочие починят кровлю, создадут доступную среду для инвалидов.

Также в лечебном учреждении оборудуют игровую зону для детей и «открытую регистратуру», отдельный вход для больных детей и систему безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено почти восемь миллионов рублей.

В ближайшие годы в Курской области 38 медицинских организаций ждут преобразования.

«В этом году был запланирован ремонт 13 детских поликлиник, но за счет экономии появилась возможность создать современные условия еще в трех», – рассказал председатель комитета здравоохранения Владимир Анцупов.

ИСТОЧНИК KP.RU