В Курске начался капремонт второй детской поликлиники
В Курске начался капитальный ремонт детской поликлиники № 2. Он проходит в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Рабочие починят кровлю, создадут доступную среду для инвалидов.
Также в лечебном учреждении оборудуют игровую зону для детей и «открытую регистратуру», отдельный вход для больных детей и систему безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено почти восемь миллионов рублей.
В ближайшие годы в Курской области 38 медицинских организаций ждут преобразования.
«В этом году был запланирован ремонт 13 детских поликлиник, но за счет экономии появилась возможность создать современные условия еще в трех», – рассказал председатель комитета здравоохранения Владимир Анцупов.
ИСТОЧНИК KP.RU