2019-09-04T08:53:37+03:00
Происшествия

В Курске нашли артснаряд

Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпас сохранился с военных временБоеприпас сохранился с военных временФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 сентября в ГУ МЧС по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курске. На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 20 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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