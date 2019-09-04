В Курске нашли артснаряд
Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения
Боеприпас сохранился с военных временФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 сентября в ГУ МЧС по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курске. На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 20 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU