2019-09-04T08:42:38+03:00
Недвижимость

В Курске на Магистральном проезде отключат горячую воду

Рабочие заменят ветхий участок
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На время ремонта будет приостановлено горячее водоснабжениеНа время ремонта будет приостановлено горячее водоснабжениеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 сентября специалисты «Квадры» начнут срочный ремонт ветхого участка теплосети по Магистральному проезду. Рабочие полностью заменят старый участок сети на новый, и 5 сентября включат его в работу.

На время ремонта будет приостановлено горячее водоснабжение по следующим адресам:

проезд Магистральный, 3, 5, 5а, 5б 9а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11в, 11г, 11д, 12, 12а, 13, 13е, 15а, 16, 16б, 16в, 16г, 16д, 16ж, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22в, 23, 24б, 24г, 25, 26а, 26б.

Компания извиняется за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске на Боевке появились три открытые точки Wi-Fi
Житель Курской области задушил подругу из ревности
В Курске нашли артснаряд
Двое курян заболели лихорадкой Западного Нила
187 курских семей из ветхого жилья переехали в новые квартиры
В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Курской области растет уникальный дуб
Курское село Большие Угоны может стать самым веселым
В Курске проведут ИТ-диктант
На избирательных участках Курской области установили видеонаблюдение
Пьяный курянин за ночь угнал несколько машин
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»