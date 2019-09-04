В Курске на Магистральном проезде отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-04T08:42:38+03:00

На время ремонта будет приостановлено горячее водоснабжение Фото: Из архива "КП"

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Сегодня, 4 сентября специалисты «Квадры» начнут срочный ремонт ветхого участка теплосети по Магистральному проезду. Рабочие полностью заменят старый участок сети на новый, и 5 сентября включат его в работу.

На время ремонта будет приостановлено горячее водоснабжение по следующим адресам:

проезд Магистральный, 3, 5, 5а, 5б 9а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11в, 11г, 11д, 12, 12а, 13, 13е, 15а, 16, 16б, 16в, 16г, 16д, 16ж, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22в, 23, 24б, 24г, 25, 26а, 26б.

Компания извиняется за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU