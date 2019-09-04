187 курских семей из ветхого жилья переехали в новые квартиры

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-04T08:18:05+03:00

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2 сентября на проспекте А. Дериглазова состоялось праздничное для нескольких десятков курских семей событие: они получили ключи от новых квартир. В новое жилье въехали 187 семей, в том числе 153 семьи, проживавшие в бывших общежитиях.

На приобретение нового жилья затратили порядка 40 миллионов рублей из федерального бюджета, 115 миллионов - из областного и ещё 119 миллионов рублей из муниципального бюджета. Инфраструктура в жилом районе Северный активно развивается. Здесь работают три детских садика, новая школа - по проекту и оснащению одна из лучших в стране.

4 сентября на проспекте А. Дериглазова откроется новый, четвертый в этом районе, детский сад. В 2021 году планируется построить еще одну школу. В следующем году откроется поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU