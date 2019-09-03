Курское село Большие Угоны может стать самым веселым

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-03T14:19:10+03:00

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На сервисе Tutu.ru идет голосование за российский населенный пункт с самым веселым названием. В числе претендентов на победу – курское село Большие Угоны. Расположено оно во Льговском районе, а проживает с селе 722 человека.

В голосовании участвуют также Большие Хомяки из Липецкой области, Добрые Пчелы из Рязанской области, Сурецкий Муравей из Брянской, и другие населенные пункт с не менее веселыми названиями.

Организаторы отобрали сто веселых названий из всех российских регионов. Участников разбили на десять групп по десять населенных пунктов. В финальном голосовании примут участие десять населенных пунктов, победивших на втором этапе.

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Проголосовать можно здесь: www.tutu.ru/s/aeizS.

ИСТОЧНИК KP.RU