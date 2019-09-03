2019-09-03T14:19:10+03:00
Общество

Курское село Большие Угоны может стать самым веселым

На сайте Tutu.ru идет голосование
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В финальном голосовании примут участие десять населенных пунктовВ финальном голосовании примут участие десять населенных пунктовФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

На сервисе Tutu.ru идет голосование за российский населенный пункт с самым веселым названием. В числе претендентов на победу – курское село Большие Угоны. Расположено оно во Льговском районе, а проживает с селе 722 человека.

В голосовании участвуют также Большие Хомяки из Липецкой области, Добрые Пчелы из Рязанской области, Сурецкий Муравей из Брянской, и другие населенные пункт с не менее веселыми названиями.

Организаторы отобрали сто веселых названий из всех российских регионов. Участников разбили на десять групп по десять населенных пунктов. В финальном голосовании примут участие десять населенных пунктов, победивших на втором этапе.

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Проголосовать можно здесь: www.tutu.ru/s/aeizS.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске проведут ИТ-диктант
На избирательных участках Курской области установили видеонаблюдение
Пьяный курянин за ночь угнал несколько машин
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Курской области на ремонт сельских дорог выделят 300 миллионов рублей
Под Курском пьяный водитель перевернул ВАЗ
В Курске дорожные строители переделывают свою работу
Под Курском бесследно исчезла пожилая женщина
Курян приглашают на необычную экспозицию
В Курске выступит "Маленькие трагедии"
Новый сезон курская филармония откроет 1 октября
В Курске завершилась акция «Выбери жизнь»
В Курской области отметили День Знаний
В Курске прошел фестиваль «Проспект знаний»
Под Курском перевернулся Х5: водитель погиб
Артисты курской филармонии помогли установить мировой рекорд
Курянин Александр Поветкин победил боксера Фьюри
В Курске запретили продажу алкоголя
В Курске открылась «Джазовая провинция»
370-летний юбилей отметила Обоянь Курской области
В Курске на Боевке состоялся мультикультурный фестиваль
В Курске прошел «Классный забег»
1 сентября в Курске перекроют движение и запретят парковку
В Курске наградили лучших садоводов региона