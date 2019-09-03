В Курске проведут ИТ-диктант

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-03T13:56:33+03:00

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13 сентября по всей стране пройдет образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант». Примет в ней участие и Курская область. Организатором акции в регионе выступает КГУ. Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн на официальном сайте http://www.ит-диктант.рф/ или на базе Курского государственного университета.

Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен для прохождения онлайн весь день. Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Участников, набравших максимальное количество баллов, наградят подарками.

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Цель акции – определение и повышение уровня цифровой грамотности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU