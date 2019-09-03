2019-09-03T13:21:59+03:00
Политика

На избирательных участках Курской области установили видеонаблюдение

8 сентября в регионе пройдут выборы различного уровня, в том числе и выборы Губернатора
Яна ШЕЛЕСТ
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В день выборов 8 сентября на территории региона будет открыт 1131 избирательный участокВ день выборов 8 сентября на территории региона будет открыт 1131 избирательный участокФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Во время выборов Губернатора Курской области в единый день голосования 8 сентября в Курске будет применяться видеонаблюдение. Монтаж и настройка оборудования уже завершены.

Видеонаблюдением охвачено абсолютное большинство избирательных участков областного центра. Программно-аппаратные комплексы установлены в помещениях 194 участковых избирательных комиссий, а также в помещениях всех трех территориальных избирательных комиссий.

Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования. В зону видеонаблюдения попадают ящики для голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней.

В территориальных избирательных комиссиях объектами видеонаблюдения являются места приема протоколов УИК об итогах голосования, проведения итогового заседания комиссий.

В день выборов 8 сентября на территории региона будет открыт 1131 избирательный участок. Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов. При себе избирателю нужно иметь паспорт. За ходом выборов можно будет наблюдать на портале https://nashvybor2019.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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