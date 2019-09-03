Пьяный курянин за ночь угнал несколько машин

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-03T13:13:43+03:00

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В Сеймский отдел полиции за одни сутки поступило несколько сообщений о пропаже автомобилей и попытке угонов. Позже две пропавшие машины нашли брошенными, а еще несколько обнаружили поврежденными.

Эксперты-криминалисты отработали места происшествия и обнаружили следы злоумышленника. Им оказался 23-летний молодой человек, проживающий в том районе. Раньше он уже был судим.

Подозреваемый рассказал, что в момент совершения хищений был в состоянии алкогольного опьянения, а на машинах хотел просто покататься. Большинство он повредил, чтобы попасть в салон, но завести не смог. Тогда выбирал следующую. Каждый раз бросал транспорт, как только не мог справиться с управлением.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело, до окончания следствия будет находиться в следственном изоляторе. Похищенный транспорт возвратили владельцам, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU