Под Курском пьяный водитель перевернул ВАЗ

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-03T10:38:44+03:00

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2 сентября примерно в 11.30 пьяный 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск в направлении Льгова. На 11 километре трассы он, по предварительным данным, съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU