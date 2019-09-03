В Курске дорожные строители переделывают свою работу

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-03T10:16:32+03:00

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В этом году в Курске новый асфальт появится на 32 улицах. Работы ведутся в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство дорог идет под строгим контролем. К сожалению, выявляются нарушения.

Подрядчики недобросовестно выполнили дорожные работы на улицах Гремяченская, Энгельса и Сумская. Лабораторные испытания показали, что качество нового покрытия не соответствует нормативам. Долго такой асфальтобетон не прослужит.

Приемку объекты не прошли. Сейчас дорожники асфальт перекладывают заново. Устранить дефекты им нужно до 10 октября.

В целом в Курске по нацпроекту работы провели уже на площади 530 тыс. м² при плане 2019 года в 689,5 тыс. м².

ИСТОЧНИК KP.RU