Под Курском бесследно исчезла пожилая женщина
82-летняя Антонина Гончарова вышла 1 сентября из дома и не вернулась
Женщина нуждается в медицинской помощиФото: Соцсети
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82-летняя Антонина Гончарова (Головешкина) проживает в селе Вышнеольховатое Щигровcкого района. 1 сентября 2019 года она вышла из дома и назад не вернулась.
Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. Была одета в голубую вязаную кофту на пуговицах, белый халат в мелкий цветочек, черные гамаши, черные галоши и синий вязаный платок в красную полоску.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU