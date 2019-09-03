Под Курском бесследно исчезла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-03T09:43:17+03:00

82-летняя Антонина Гончарова вышла 1 сентября из дома и не вернулась

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82-летняя Антонина Гончарова (Головешкина) проживает в селе Вышнеольховатое Щигровcкого района. 1 сентября 2019 года она вышла из дома и назад не вернулась.

Приметы: рост 150 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. Была одета в голубую вязаную кофту на пуговицах, белый халат в мелкий цветочек, черные гамаши, черные галоши и синий вязаный платок в красную полоску.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU