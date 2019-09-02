Курян приглашают на необычную экспозицию
В Дмитриевском краеведческом музее имени А.Ф. Вангенгейма работает выставка, приуроченная к 240-летию образования города Дмитриева и Дмитриевского уезда.
В зале собраны экспонаты, рассказывающие о столетней эпохе в жизни города и района – от начала двадцатого до начала двадцать первого веков.
Уникальный предмет — афиша от 14 мая 1917 года о спектакле «Сердце –загадка», который состоялся в летнем саду Дмитриевской вольно-пожарной дружины.
Стулья Дмитриевской мебельной фабрики, разрушенной фашистами в годы оккупации, струнные музыкальные инструменты Дмитриевского педучилища, выпускники которого вместе с директором Левиным И.С. ушли добровольцами на фронт в первый день Великой Отечественной войны.
Огромный гобелен, выполненный работниками Дмитриевского коврового цеха в 1954 году в честь трехсотлетия воссоединения Украины с Россией, чеканка, подаренная городом-побратимом Конотопом, напоминают о крепкой дружбе российского и украинского народов.
Фотографии людей, трудившихся на Дмитриевских предприятиях — обозостроительном заводе, птицесовхозе, маслозаводе, ремзаводе, «гремевших» славой в двадцатом веке и канувших в историю в «лихие девяностые».
Предметы, рассказывающие о достижениях района в двадцать первом веке, о дружбе с белорусским городом-побратимом Докшицы, доска Почетных граждан города и района и многое другое…
Выставка «Дмитриев — столетняя история» будет интересна и старшему поколению, и молодежи.
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Дмитриевский краеведческий музей имени А.Ф. Вангенгейма
Курская область, Дмитриев, ул. Ленина, 47
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