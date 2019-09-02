В Курске выступит "Маленькие трагедии"

2 Сент. 22:26 2019-09-02T22:26:13+03:00

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«Маленькие трагедии» - название этой группы вот уже 25 лет ассоциируется с интересной и содержательной музыкой, наполненной настоящим драйвом.

Всех поклонников курских рок-музыкантов ждет долгожданный и незабываемый юбилейный концерт. Программа под названием «Отдаюсь своим мыслям» позволит погрузиться в размышления о вечных истинах. Композиции на стихи Гумилева, Венедиктова , Бернса отмечены проникновенностью, мощью звучания и глубиной текстов, полностью оправдывая поэтическое название группы.

Симфо-рок группа «Маленькие трагедии» в составе: Геннадий Ильин, Юрий Скрипкин, Олег Бобынин, Александр Малаховский, Алексей Бильдин, Владимир Еськов ждут вас 5 сентября в 19.00 в концертном зале «Свиридовский».

Вход по пригласительным билетам!

(12+)

Концертный зал «Свиридовский»

Ул. Сонина, 4

5 сентября в 19.00

Справки и билеты по телефону: 8 919 215 70 08.

ИСТОЧНИК KP.RU