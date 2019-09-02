В Курске выступит "Маленькие трагедии"
«Маленькие трагедии» - название этой группы вот уже 25 лет ассоциируется с интересной и содержательной музыкой, наполненной настоящим драйвом.
Всех поклонников курских рок-музыкантов ждет долгожданный и незабываемый юбилейный концерт. Программа под названием «Отдаюсь своим мыслям» позволит погрузиться в размышления о вечных истинах. Композиции на стихи Гумилева, Венедиктова , Бернса отмечены проникновенностью, мощью звучания и глубиной текстов, полностью оправдывая поэтическое название группы.
Симфо-рок группа «Маленькие трагедии» в составе: Геннадий Ильин, Юрий Скрипкин, Олег Бобынин, Александр Малаховский, Алексей Бильдин, Владимир Еськов ждут вас 5 сентября в 19.00 в концертном зале «Свиридовский».
Вход по пригласительным билетам!
(12+)
Концертный зал «Свиридовский»
Ул. Сонина, 4
5 сентября в 19.00
Справки и билеты по телефону: 8 919 215 70 08.
ИСТОЧНИК KP.RU