Новый сезон курская филармония откроет 1 октября
Курская государственная филармония приглашает своих зрителей на долгожданное открытие 84-го сезона, которое традиционно состоится в Международный день музыки.
В торжественной программе в исполнении симфонического оркестра прозвучат Симфония № 9 Дворжака и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Бетховена.
В роли солиста выступит лауреат международных конкурсов Рэм Урасин (Москва) – выпускник МГК им. П. И. Чайковского, народный артист Республики Татарстан. Уже в восемь лет он выступил с Симфоническим оркестром Татарской государственной филармонии, а в 13 лет дал первый сольный концерт, исполнив произведения Шопена. Выступал с известнейшими коллективами и давал сольные концерты на лучших концертных площадках России и мира. Записал несколько компакт-дисков. Казанские кинематографисты сняли о нем фильмы «Это вечное чудо» (1993) и «Большая игра» (2000). В 2009–2010 годах подготовил к 200-летнему юбилею Шопена грандиозный цикл «Фредерик Шопен. Полное собрание сочинений в 11 концертах».
(12+)
Концертный зал «Свиридовский»
ул. Сонина, д. 4
1 октября в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU