Новый сезон курская филармония откроет 1 октября

2 Сент. 22:19 2019-09-02T22:19:49+03:00

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Курская государственная филармония приглашает своих зрителей на долгожданное открытие 84-го сезона, которое традиционно состоится в Международный день музыки.

В торжественной программе в исполнении симфонического оркестра прозвучат Симфония № 9 Дворжака и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Бетховена.

В роли солиста выступит лауреат международных конкурсов Рэм Урасин (Москва) – выпускник МГК им. П. И. Чайковского, народный артист Республики Татарстан. Уже в восемь лет он выступил с Симфоническим оркестром Татарской государственной филармонии, а в 13 лет дал первый сольный концерт, исполнив произведения Шопена. Выступал с известнейшими коллективами и давал сольные концерты на лучших концертных площадках России и мира. Записал несколько компакт-дисков. Казанские кинематографисты сняли о нем фильмы «Это вечное чудо» (1993) и «Большая игра» (2000). В 2009–2010 годах подготовил к 200-летнему юбилею Шопена грандиозный цикл «Фредерик Шопен. Полное собрание сочинений в 11 концертах».

(12+)

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

1 октября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU