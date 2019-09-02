В Курской области отметили День Знаний

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-02T16:37:14+03:00

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Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, прошли во всех школах Курской области.

Новый учебный год стартовал 2 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА

На мероприятия пришли школьники, их родители, представители местных органов власти. Было отмечено, что к началу нового учебного года отремонтированы за счет бюджета многие образовательные учреждения региона. Так, в лицее 21 Курска удалось наконец решить вопрос капитального ремонта дополнительных классов. Таким образом решена проблема с помещениями, а многие школьники получат возможность в новом учебном году заниматься в первую смену. На ремонт здания из бюджета было выделено шесть миллионов рублей.

Торжественные линейки - российская традицияФото: Светлана ВОЛКОВА

На торжественных линейках прозвучали напутственные слова ученикам. Также свои творческие номера показали музыкальные и танцевальные коллективы школьников. И, конечно же, прозвенел первый звонок!

День Знаний в Курске..

ИСТОЧНИК KP.RU