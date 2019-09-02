2019-09-02T16:36:22+03:00
Общество

В Курске завершилась акция «Выбери жизнь»

На Красной площади прошел благотворительный концерт
Яна ШЕЛЕСТ
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На Красной площади выступил Олег ГазмановНа Красной площади выступил Олег Газманов
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В Курске завершилась акция «Выбери жизнь», посвященная Дню знаний и пропаганде здорового образа жизни. В рамках акции состоялся целый ряд спортивных, конкурсных и культурных мероприятий для детей и молодежи.

Концерт завершился праздничным фейерверком

Концерт завершился праздничным фейерверком

В рамках акции на Красной площади Курска состоялся благотворительный концерт. В нем приняли участие заслуженный артист России Олег Газманов, певица Ханна и другие артисты. Концерт завершился праздничным фейерверком.

На концерт пришли тысячи курян

На концерт пришли тысячи курян

ИСТОЧНИК KP.RU

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