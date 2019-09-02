В Курске завершилась акция «Выбери жизнь»
На Красной площади прошел благотворительный концерт
На Красной площади выступил Олег Газманов
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В Курске завершилась акция «Выбери жизнь», посвященная Дню знаний и пропаганде здорового образа жизни. В рамках акции состоялся целый ряд спортивных, конкурсных и культурных мероприятий для детей и молодежи.
Концерт завершился праздничным фейерверком
В рамках акции на Красной площади Курска состоялся благотворительный концерт. В нем приняли участие заслуженный артист России Олег Газманов, певица Ханна и другие артисты. Концерт завершился праздничным фейерверком.
На концерт пришли тысячи курян
ИСТОЧНИК KP.RU