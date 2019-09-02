2019-09-02T15:38:27+03:00
Звезды

В Курске прошел фестиваль «Проспект знаний»

На улице Ленина работали пять творческих площадок
Яна ШЕЛЕСТ
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На Театральной площади презентовали игровую уличную зонуНа Театральной площади презентовали игровую уличную зону
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1 сентября в Курске на улице Ленина развернулся фестиваль «Проспект знаний». Арт-пространство включало в себя пять творческих площадок: «Живопись, танцы, КВН», «Музыка», «Техника, наука, игра», «Книги» и «Hand made».

Арт-пространство включало в себя пять творческих площадок

Арт-пространство включало в себя пять творческих площадок

На Театральной площади презентовали игровую уличную зону, где можно было сыграть в наземные шахматы, шашки, классики и другие любимые игры. На площадке «Кванториума» ребята запускали квадрокоптеры, создавали собственную модели с помощью 3-Д ручки и попробовали силы в разработке компьютерной игры.

Все нашли занятия по душе

Все нашли занятия по душе

У памятника Г.В. Свиридову с концертом выступила школьная кавер-группа «Переходный возраст». А по соседству звучали стихи курского поэта Романа Рубанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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