Под Курском перевернулся Х5: водитель погиб

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-02T14:03:26+03:00

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1 сентября примерно 01:30 47-летний водитель автомобиля «БМВ Х5» двигался по автомобильной дороге Черемисиново – Меснянкино со стороны деревни Мяснянкино.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, машина перевернулась в левый кювет по ходу движения. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU