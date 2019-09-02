Артисты курской филармонии помогли установить мировой рекорд

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-02T13:26:05+03:00

На стадионе присутствовали и артисты Курской областной филармонии

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1 сентября в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» собрались десятки тысяч человек, чтобы исполнить государственный гимн Российской Федерации. Акция собрала 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов России

На стадионе присутствовали и артисты Курской областной филармонии: оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана и оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина.

Уникальный сводный оркестр был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр. Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннеса Люсия Синигальези. Ее и аудитора «Деллойт» специально пригласили в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU