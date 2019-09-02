Курянин Александр Поветкин победил боксера Фьюри
Александр Поветкин победил британского боксера Хьюи Фьюри в серьезном поединке. Бой, который проходил в Лондоне в канун сорокалетнего юбилея Александра, длился 12 раундов. По итогам боя все трое судей единогласно отдали победу Александру Поветкину - 117:111.
Поветкин получил титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), и сейчас принимает поздравления с волевой и техничной победой.
Александр Поветкин является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, олимпийским чемпионом в любительских соревнованиях. За время боксерской карьеры провёл 37 боев, из которых выиграл 35, в том числе 12 - нокаутом.
ИСТОЧНИК KP.RU