Курянин Александр Поветкин победил боксера Фьюри

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-02T12:09:17+03:00

Спортсмен из Курска стал интернациональным чемпионом мира, одержав 35 победу в карьере

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Александр Поветкин победил британского боксера Хьюи Фьюри в серьезном поединке. Бой, который проходил в Лондоне в канун сорокалетнего юбилея Александра, длился 12 раундов. По итогам боя все трое судей единогласно отдали победу Александру Поветкину - 117:111.

Поветкин получил титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), и сейчас принимает поздравления с волевой и техничной победой.

Александр Поветкин является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, олимпийским чемпионом в любительских соревнованиях. За время боксерской карьеры провёл 37 боев, из которых выиграл 35, в том числе 12 - нокаутом.

ИСТОЧНИК KP.RU