В Курске запретили продажу алкоголя
Запрет действует сутки
Запрет будет действовать суткиФото: Из архива "КП"
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Сегодня в Курске запрещена продажа алкоголя. Запрет связан в празднованием Дня Знаний, который выпал в этот раз на второе сентября. Запрет будет действовать сутки.
В соответствии с Законом Курской области в регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 июня - в Международный день защиты детей, и 1 сентября - в День знаний.
В администрации Курска напоминают о запрете продажи алкогольной продукции, в том числе пива несовершеннолетним гражданам и о соблюдении иных ограничений в области оборота алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU