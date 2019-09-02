В Курске запретили продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-02T11:35:43+03:00

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Сегодня в Курске запрещена продажа алкоголя. Запрет связан в празднованием Дня Знаний, который выпал в этот раз на второе сентября. Запрет будет действовать сутки.

В соответствии с Законом Курской области в регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 июня - в Международный день защиты детей, и 1 сентября - в День знаний.

В администрации Курска напоминают о запрете продажи алкогольной продукции, в том числе пива несовершеннолетним гражданам и о соблюдении иных ограничений в области оборота алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU