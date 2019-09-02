В Курске открылась «Джазовая провинция»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-02T10:23:57+03:00

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В Курске открылся 24-й международный фестиваль «Джазовая провинция». Презентация прошла на Красной площади. Открыли праздник звезды джаза: Игорь Бутман и его биг-бэнд, Вадим Эйленкриг, Леонид Винцкевич. Специальные гости – Сергио Бастос из Бразилии, Алексей Кузнецов, Николай Винцкевич, Петр Востоков и участница шоу Первого канала «Голос» Ксения Коробкова.

На концерт пришли несколько тысяч человек

В Курске ни разу еще не звучала музыка в таком формате. На концерт пришли олимпийские звезды спорта, почетные граждане, куряне и гости города. Джазовые мелодии звучали на открытой площадке на протяжении 2,5 часов. За это время ее посетили несколько тысяч человек.

В этом году «Джазовая провинция» пройдет с 23 октября по 7 ноября. В Курске запланировано около пяти концертов, а также мастер-классы и творческие встречи. Ожидается выступление более ста музыкантов из 12 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU