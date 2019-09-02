2019-09-02T09:51:48+03:00
Звезды

370-летний юбилей отметила Обоянь Курской области

На главной площади города развернулся большой праздник
Яна ШЕЛЕСТ
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Гостей праздника встретили сельские подворьяГостей праздника встретили сельские подворьяФото: материалы пресс-служб
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31 августа городу Обоянь исполнилось 370 лет. На главной площади райцентра развернулся большой праздник «Обоянское яблоко». Садоводы представили урожай яблок – бренда и визитной карточки района.

Гостей праздника встретили сельские подворья. Главными угощениями были кулинарные шедевры из яблок: пироги, запеканки, шарлотки, соки и варенье.

Также на площади работала выставка животных, состоялись показательные выступления клуба боевых единоборств и различные конкурсы. Завершились торжества большим праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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