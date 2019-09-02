370-летний юбилей отметила Обоянь Курской области
На главной площади города развернулся большой праздник
Гостей праздника встретили сельские подворьяФото: материалы пресс-служб
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31 августа городу Обоянь исполнилось 370 лет. На главной площади райцентра развернулся большой праздник «Обоянское яблоко». Садоводы представили урожай яблок – бренда и визитной карточки района.
Гостей праздника встретили сельские подворья. Главными угощениями были кулинарные шедевры из яблок: пироги, запеканки, шарлотки, соки и варенье.
Также на площади работала выставка животных, состоялись показательные выступления клуба боевых единоборств и различные конкурсы. Завершились торжества большим праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU