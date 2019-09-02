В Курске на Боевке состоялся мультикультурный фестиваль

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-02T09:02:35+03:00

Он прошел в последний день лета

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В последний день лета в курском парке имени 50-летия ВЛКСМ состоялся молодежный мультикультурный фестиваль «НаБоевке». Для гостей в четырех зонах работали десятки площадок – творческие, спортивные, а также лекторий.

Посетителей ждали современные танцевальные баттлы, лекции о мотивации, здоровье и городе, беседа с Олимпийским чемпионом Александром Легковым, а также розыгрыши призов, воркаут, кроссфит, BMX, ролики, скейт-борды, сап-серфинг, шахматы, мини-гольф и многое другое.

Парк «Боева дача» стал одним из центров реновации архитектурной концепции «Курск 2032». До конца года планируется заказать инженерный проект. Окончательное решение по внешнему облику парка примут после публичных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU