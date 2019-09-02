2019-09-02T08:44:36+03:00
Спорт

В Курске прошел «Классный забег»

Начало учебного года отметили легкоатлетическим кроссом
Яна ШЕЛЕСТ
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Взрослые бежали 5,5 километровВзрослые бежали 5,5 километров
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1 сентября утром в Курске состоялся «Классный забег», который прошел в рамках акции «Выбери жизнь». На старт вместе любителями спорта вышли олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгения Ламонова, бронзовый призер олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов.

В забеге участвовали и куряне с ограниченными возможностями здоровья Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В забеге участвовали и куряне с ограниченными возможностями здоровьяФото: Яна ШЕЛЕСТ

Забег, пролегающий по маршруту «улица Максима ГорькогоБоевка» и обратно, стартовал в нескольких дистанциях. Взрослые бежали 5,5 километров, юноши и девушки 15-18 лет – два километра. Приняли участие в акции и дети, и куряне с ограниченными возможностями здоровья. Они преодолели дистанцию в один километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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