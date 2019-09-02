В Курске прошел «Классный забег»
1 сентября утром в Курске состоялся «Классный забег», который прошел в рамках акции «Выбери жизнь». На старт вместе любителями спорта вышли олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгения Ламонова, бронзовый призер олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов.
В забеге участвовали и куряне с ограниченными возможностями здоровьяФото: Яна ШЕЛЕСТ
Забег, пролегающий по маршруту «улица Максима Горького – Боевка» и обратно, стартовал в нескольких дистанциях. Взрослые бежали 5,5 километров, юноши и девушки 15-18 лет – два километра. Приняли участие в акции и дети, и куряне с ограниченными возможностями здоровья. Они преодолели дистанцию в один километр.
ИСТОЧНИК KP.RU