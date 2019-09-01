2019-09-01T10:37:30+03:00
Общество

1 сентября в Курске перекроют движение и запретят парковку

Ограничения коснутся сразу нескольких улиц
Анна ГРЕБЕНКИНА
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1 сентября в Курске будут перекрывать движение транспорта. Причина тому - праздничные мероприятий в рамках акции «Выбери жизнь!».

Как уточняют в группе «Общественный транспорт Курска», с трех часов дня и вплоть до 23.00 перекроют проезд по улице Ленина на участке от Садовой до Красной площади. По улице Сонина также запретят движение с пропуском общественного транспорта. При этом он с учетом перекрытия будет курсировать по улице Радищева.

Кроме того, на это время окажется запрещена парковка на улице Ленина и прилегающие к ней территории на расстоянии менее 50 метров. Нельзя будет оставить авто и на улицах Марата и М. Горького (за Домом Советов).

Ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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