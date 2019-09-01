В Курске наградили лучших садоводов региона

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-01T10:26:39+03:00

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В Курске подвели итоги конкурса среди садоводов региона. Заявки на участие поступили из Курского и Курчатовского районов, а также из всех округов областного центра. Конкурсантов оценивали по следующим критериям: качество продукции, многообразие культур, а также благоустроенность и ухоженность участка. В финал из 60 человек вышли 16.

- Третий год мы объявляем конкурс на лучшего садовода. В этом году он стартовал раньше - 1 мая. Всего четыре номинации: лучшие овощевод и цветовод, лучшее СНТ и лучший дачный участок. Заседание конкурса длилось более 3 часов - не могли выбрать победителей, - рассказала Татьяна Воронина, член комитета ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель регионального отделения «Союз садоводов России».

Победителям глава региона вручил дипломы и подарки.

Всего в Курской области действуют 139 садоводческих товариществ, на этих участках работают свыше 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU