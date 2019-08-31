Под Курском состоится фестиваль авиамоделей
Мероприятие пройдет 1 сентября в Рышково
На фестиваль приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 сентября в 10:00 на аэродроме «Рышково» в Курском районе пройдет фестиваль авиамоделей. Личное первенство разыграют в семи классах моделей:
• метательный планер В-500;
• схематическая модель планера;
• кордовая пилотажная модель;
• кордовая модель воздушного боя (экипаж 2 человека);
• радиоуправляемая пилотажная модель самолета;
• радиоуправляемая модель полукопия самолета;
• радиоуправляемая модель планера с электрическим мотором (пенолет).
На фестиваль приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU