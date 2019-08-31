2019-08-31T14:28:00+03:00
Общество

Под Курском состоится фестиваль авиамоделей

Мероприятие пройдет 1 сентября в Рышково
Яна ШЕЛЕСТ
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На фестиваль приглашаются все желающиеНа фестиваль приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 сентября в 10:00 на аэродроме «Рышково» в Курском районе пройдет фестиваль авиамоделей. Личное первенство разыграют в семи классах моделей:

• метательный планер В-500;

• схематическая модель планера;

• кордовая пилотажная модель;

• кордовая модель воздушного боя (экипаж 2 человека);

• радиоуправляемая пилотажная модель самолета;

• радиоуправляемая модель полукопия самолета;

• радиоуправляемая модель планера с электрическим мотором (пенолет).

На фестиваль приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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