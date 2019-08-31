Под Курском обнаружили два артснаряда

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-31T14:21:28+03:00

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31 августа в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о том, что в селе Букреевка Курского района обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

На место ЧП выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы изъяли два артиллерийских снаряда калибром 37 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU