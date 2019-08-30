Курянам запретили посещать леса

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-30T18:01:45+03:00

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С 29 августа на всей территории Курской области ограничено пребывание граждан в лесах. Повысился класс пожарной опасности.

В этот период в усиленном режиме проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику возникновения лесных пожаров. На въездах в леса устанавливаются стенды с информацией о введении ограничений, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, создаются КПП для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в лесные массивы.

Необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в лесах стоит на особом контроле. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются и составят: на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

При обнаружении возгораний необходимо немедленно уведомлять о них региональный пункт диспетчерского управления САУ КО «Лесопожарный центр» по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по телефону 8 (4712) 53-04-25,53-21-75.

ИСТОЧНИК KP.RU