«Мираторг» поздравил первоклассников с Днём знаний

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-30T16:44:41+03:00

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На производственных активах компании в Белгородской и Курской областях сегодня трудится более 10 тысяч человек. Забота о сотрудниках и их семьях является одним из важнейших направлений кадровой политики холдинга.

Так, по доброй традиции в преддверии Дня знаний «Мираторг» поздравил с началом нового учебного года своих сотрудников и их детей, идущих в первый класс. Подарками же стали необходимые канцелярские принадлежности для школы: тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, цветные картон и бумага, и прочие полезные вещи.

- Забота о сотрудниках и их детях – это часть культуры компании. Мы понимаем, что наши результаты зависят от наших сотрудников, их профессиональных качеств и целеустремленности, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Реализация корпоративной акции «Первоклассник» позволяет не только обеспечить ребят необходимыми канцелярскими принадлежностями для первого учебного года, но и дарит праздник, настраивает на новые достижения и успехи.

ИСТОЧНИК KP.RU