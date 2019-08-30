У курских медучреждений появятся дополнительные парковки
В администрации Курска разработали схемы организации парковок автотранспорта для шести медицинских учреждений, расположенных на территории областного центра, общим количеством на 303 машиноместа.
Дополнительные парковочные места планируется организовать у следующих медучреждений:
- областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (на 115 и 85 машиномест соответственно);
- городской поликлиники № 5 (на 49 машиномест);
- городской поликлиники № 8 (на 14 машиномест);
- городской детской поликлиники № 5 (на 11 машиномест);
- городской поликлиники № 1 им. Н.С. Короткова (на 29 машиномест).
ИСТОЧНИК KP.RU