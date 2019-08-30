2019-08-30T15:56:58+03:00
Общество

У курских медучреждений появятся дополнительные парковки

Всего будет организовано 303 машиноместа
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего будет организовано 303 машиноместаВсего будет организовано 303 машиноместа
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В администрации Курска разработали схемы организации парковок автотранспорта для шести медицинских учреждений, расположенных на территории областного центра, общим количеством на 303 машиноместа.

Дополнительные парковочные места планируется организовать у следующих медучреждений:

- областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (на 115 и 85 машиномест соответственно);

- городской поликлиники № 5 (на 49 машиномест);

- городской поликлиники № 8 (на 14 машиномест);

- городской детской поликлиники № 5 (на 11 машиномест);

- городской поликлиники № 1 им. Н.С. Короткова (на 29 машиномест).

ИСТОЧНИК KP.RU

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