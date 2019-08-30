2019-08-30T15:49:20+03:00
Общество

В курском госпитале для ветеранов установили новый лифт

Старый подъемник работал с 1995 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас в госпитале для ветеранов войн помощь получают 187 человекСейчас в госпитале для ветеранов войн помощь получают 187 человек
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В курском госпитале для ветеранов войн установили новое лифтовое оборудование. Оно работает практически без шума, отличается энергоэкономичностью, надежностью, имеет высокий класс пожарной безопасности. Старый лифт в девятиэтажном корпусе работал с 1995 года.

Сейчас в госпитале для ветеранов войн помощь получают 187 человек. В 2018 году в учреждении получили лечение более 4,5 тысяч пациентов. В ближайшее время в госпитале продолжится переоснащение: как модернизация оборудования, так и ремонтные работы.

В госпиталь поставят оборудование на сумму 16 млн рублей. Запланирован ремонт кровли трехэтажного здания. В перспективах открытие гериатрического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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