Курский пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-30T14:13:30+03:00

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66-летнему жителю Курска позвонили неизвестные и сообщили о положенной ему компенсации за ранее приобретенные лекарства, которые оказались некачественными.

Более двух недель с разных номеров его уверяли, что для оформления выплаты необходимо возместить страховку, транспортный налог и счет за доставку, и прочие выдуманные услуги. Мужчина исправно переводил деньги на различные счета.

Когда сумма перевода превысила миллион рублей, а большинство номеров были заблокированы, пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию. Потерпевший признался, что ранее слышал о подобном способе совершения мошенничества, но не придал этому значение.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU