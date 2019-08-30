Объявлен победитель архитектурного конкурса «Курск 2032»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-30T13:55:56+03:00

Победителей определило жюри, в состав которого вошли историки, краеведы и архитекторы

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В областном центре подвели итоги открытого архитектурного конкурса «Курск 2032» на создание концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части города Курска. По решению жюри лучшим стал проект курских архитекторов Михаила Заутренникова и Кирилл Будыкина.

Второе место на конкурсе разделили два проекта: архитектурного института (МАРХИ), НОЦ УРБАНИСТИКА под руководством Сергея Чуракова (Москва) и ООО «Сервис Град» под руководством Георгия Гелашвили (Москва). Третье место получила работа авторского коллектива под руководством Елены Богомаз из Санкт-Петербурга. Призовой фонд для победителей – 3 млн рублей.

Открытый архитектурный конкурс «Курск 2032» проводился в два этапа. Итоги первого подвели 30 апреля 2019 года. Оглашению результатов предшествовала выставка в КЭАЗ, общественные обсуждения и зрительское голосование на официальном сайте конкурса http://kursk2032.com.

На втором этапе конкурсанты разработали итоговые проекты на основе своих концепций с учетом предложений, поступивших от курян на общественных слушаниях. Победителей определило жюри, в состав которого вошли историки, краеведы и архитекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU