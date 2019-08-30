В Курск приехал легендарный КамАЗ

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-30T11:15:16+03:00

Соревнования начнутся с традиционного парада пилотов и приветственного круга от КамАЗа

Машина будет находиться в областном центре три дня

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Как уже сообщалось, 30 августа - 1 сентября в Курске в Крутом Логу пройдет чемпионат и Кубок России по автокроссу «Курская дуга». В соревнованиях примут участие как начинающие автогонщики, так и настоящие профессионалы из разных регионов России: Белгорода, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Смоленска, Ульяновска, Пермского края, Свердловской области, Тюмени, Ростова.

В мероприятии будет задействован победитель ралли-марафона «Дакар» - спортивный автомобиль КамАЗ всемирно известной команды «КАМАЗ-Мастер». Он будет находиться в Курске три дня, и каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне этого легендарного автомобиля, поучаствовать в автограф-сессии, увидеть показательные заезды на трассе «Крутой лог».

Демонстрация спортивного КамАЗа будет организована на следующих площадках:

- 30 августа – на празднике «Я выбираю спорт» (площадь перед цирком) с 15.00 до 18.00;

- 31 августа: с 11.00 до 16.00 – на картодроме (ул. К. Маркса, 75);

- с 17.00 до 19.00 – в парке им. 50-летия ВЛКСМ (в районе кафе «Причал»).

1 сентября в 11.00 соревнования в Крутом Логу начнутся с традиционного парада пилотов и приветственного круга от КамАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU