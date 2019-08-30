Под Курском открылся ФОК с двумя бассейнами

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-30T09:45:23+03:00

В ФОКе два бассейна – для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями

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29 августа во Льгове открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна». В ФОКе два бассейна – для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями. В основном бассейне четыре дорожки. Его длина 25 метров и глубина 1,8 метров. Второй имеет размеры 10х6 и предназначен для обучения плаванию, общеразвивающих упражнений и игр в воде.

В комплексе оборудован зал для сухого плавания, в котором будут проходить подготовительные занятия и разминки перед заплывами. В есть раздевалки, душевые, тренерские и медкомнаты. В одну смену в ФОКе смогут заниматься более 60 человек.

Это уже второй ФОК во Льгове. Первый, который называется «Сейм», был сдан в эксплуатацию в 2014 году и на днях отметил пятилетний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU