Курчатовский школьник побывал на Северном полюсе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-29T17:04:33+03:00

Денис Кашин отправился туда на ледоколе «50 лет Победы»

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Курчатовский школьник Денис Кашин побывал на на Северном полюсе. Парень занял первое в конкурсе «Романтики Арктики» от Росатома. Денис сконструировал датчик для контроля устойчивости дрейфующей льдины, одержав победу в номинации «Интернет вещей». В увлекательный рейс талантливый курский гимназист вместе с остальными 67 школьниками со всей страны.

Экспедиция завершилась 18 августа. Для ребят организовали экскурсии, встречи с полярниками, развлекательные и образовательные игры. Школьники увидели острова архипелага Земля Франца-Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, айсберги и Новую Землю.

ИСТОЧНИК KP.RU