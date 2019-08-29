2019-08-29T13:43:26+03:00
Звезды

Курян приглашают отметить День знаний в кино

Гостей будут ждать живые фиксики!
Ольга ДАНИЛОВА
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Перед сеансом гостей ждет праздникПеред сеансом гостей ждет праздникФото: предоставлено организаторами.
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Когда первое сентября выпадаем на воскресенье, этот день превращается в праздник! А где отмечать праздник, если не в кино?

В день знаний "Люксор" приготовил настоящий праздник для всех школьников! В 13:00 гостей кинотеатра будут ждать фиксики, чтобы поиграть, освежить знания перед первым учебным днём и, конечно, разыграть подарки. Вход бесплатный для всех желающих.

А в 14:00 стартует марафон мультфильмов. Покажут две анимационные картины "Ugly dolls: Куклы с характером" и "Angry birds 2 в кино" всего за 200 рублей.

Стоимость действительна при единовременной покупке билетов на оба мультфильма в кассе кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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