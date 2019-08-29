Курскую управляйку оштрафовали на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-29T12:07:28+03:00

С 2015 года по апрель 2019 года компания задолжала более семи миллионов рублей Фото: Из архива "КП"

Компания задолжала за теплоэнергию более семи миллионов

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Прокуратура города Курска в ходе проверки соблюдения лицензионного и жилищного законодательства установила, что одна из курских управляющих компаний несвоевременно и не в полном объеме оплачивала услуги по поставке тепловой энергии.

С 2015 года по апрель 2019 года компания задолжала более семи миллионов рублей. Управляйку привлекли к административной ответственности, наложив на нее штраф в размере 250 тысяч рублей. Руководителю внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Материалы дела прокуратура направила в УМВД России по Курской области для организации проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU