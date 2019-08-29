На 15 улицах Курска уложили новый асфальт

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-29T11:35:41+03:00

На этой недели ремонтные работы ведутся на восьми улицах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По состоянию на 28 августа на 15 улицах Курска протяженностью 32,4 километра уложено верхнее покрытие. Это Магистральный проезд, Майский бульвар, ул. Косухина, пр-т Хрущёва, пр-т Энтузиастов, ул. Гремяченская, дорога 1-я Моква, ул. Энгельса, ул. Литовская, ул. Сумская, ул. Звёздная, ул. Запольная, ул. Интернациональная, ул. Аэропортовская, ул. Республиканская. Площадь ремонта составила 478,5 тысяч квадратных метра.

На четырех улицах нанесли дорожную разметку: Магистральный проезд, дорога 1-я Моква, ул. Литовская, ул. Сумская. На этой недели ремонтные работы ведутся на восьми улицах Курска: 1, 2 и 3 Весенние проезды, ул. Большевиков, ул. Суворовская, пр-т Дружбы, ул. Ильича, ул. Станционная.

Одновременно на городских улицах работает порядка 80 человек и 60 единиц техники. До 10 октября рабочие должны завершить работы. Пока они идут с опережением графика.

ИСТОЧНИК KP.RU