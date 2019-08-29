2019-08-29T10:34:54+03:00
Происшествия

Под Курском сгорели 700 тюков сена и соломы

Пожар произошел в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате пожара сгорели 350 тюков сена и 350 тюков соломыВ результате пожара сгорели 350 тюков сена и 350 тюков соломыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 августа в 16:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании сена в селе Жидеевка Железногорского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытии в 16:18 приступили к ликвидации загорания. В результате пожара сгорели 350 тюков сена и 350 тюков соломы.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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