Под Курском сгорели 700 тюков сена и соломы
Пожар произошел в Железногорском районе
В результате пожара сгорели 350 тюков сена и 350 тюков соломыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
28 августа в 16:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании сена в селе Жидеевка Железногорского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
По прибытии в 16:18 приступили к ликвидации загорания. В результате пожара сгорели 350 тюков сена и 350 тюков соломы.
К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU