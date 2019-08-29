30 августа в центре Курска закроют движение
30 августа в 19:00 на Красной площади Курска стартует XXIV международный фестиваль «Джазовая провинция». В связи с этим с 18.30 до 22.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Ленина - от улицы Почтовой до улицы Урицкого.
Пассажирский транспорт будет курсировать по улицам Урицкого, Радищева, Садовой, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.
«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.
На презентации в Курске выступят звезды джаза: Игорь Бутман и его биг-бэнд, Вадим Эйленкриг, Леонид Винцкевич, специальные гости – Sergio Bastos (Бразилия), Алексей Кузнецов, Николай Винцкевич, Петр Востоков и Ксения Коробкова.
ИСТОЧНИК KP.RU