2019-08-29T09:43:25+03:00
Общество

30 августа в центре Курска закроют движение

Вечером на Красной площади выступят джазмены
Яна ШЕЛЕСТ
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С 18.30 до 22.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице ЛенинаС 18.30 до 22.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице ЛенинаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 августа в 19:00 на Красной площади Курска стартует XXIV международный фестиваль «Джазовая провинция». В связи с этим с 18.30 до 22.00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Ленина - от улицы Почтовой до улицы Урицкого.

Пассажирский транспорт будет курсировать по улицам Урицкого, Радищева, Садовой, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.

На презентации в Курске выступят звезды джаза: Игорь Бутман и его биг-бэнд, Вадим Эйленкриг, Леонид Винцкевич, специальные гости – Sergio Bastos (Бразилия), Алексей Кузнецов, Николай Винцкевич, Петр Востоков и Ксения Коробкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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