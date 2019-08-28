1 сентября в Курске выступит Олег Газманов
Также куряне увидят фейерверк
Завершится акция 1 сентября концертом на Красной площади
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На этой неделе в Курске завершается масштабная акция «Выбери жизнь!» Акция, которая стартовала в Курской области 26 августа, посвящена пропаганде здорового образа жизни и объединяет целый ряд спортивных соревнований и конкурсов для детей и молодежи.
В рамках акции проходят различные концерты, образовательные пикники, уличные лектории, спортивные фестивали, мастер-классы, творческие арт-зоны.
Завершится акция 1 сентября концертом на Красной площади с участием певицы Ханны, заслуженного артиста России Олега Газманова и праздничным фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU